В Ереване считают, что турецкий Генштаб руководит азербайджанскими ВС в Карабахе

Управление азербайджанскими войсками в Карабахе передано турецкому Генштабу, передает «Интерфакс» слова представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

«Фактически, вооруженные силы перестали действовать самостоятельно, все руководство передано Генштабу Турции», — сказал Ованнисян.

Он отметил, что на передовых позициях азербайджанской армии в Карабахе все чаще стали замечать наёмников из Сирии.

По мнению представителя министерства, это свидетельствует, что пехотному потенциалу врага нанесен значительный ущерб.

Ованнисян сообщил также, что заметных позиционных изменений в ходе боев 1 ноября в зоне конфликта не произошло, а солдаты армии Азербайджана наступали в основном небольшими группами.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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