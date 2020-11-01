В НКР сообщили об уничтожении группы азербайджанского спецназа у города Шуши

Министерство обороны непризнанной НКР сообщило об уничтожении под городом Шуши крупного подразделения сил специального назначения из Азербайджана, передает РИА «Новости».

«Наши подразделения своевременно отреагировали, и им удалось уничтожить колонну автомобилей противника в количестве примерно десяти автомобилей. Этот были войска специального назначения», — заявили агентству в министерстве.

Отмечается, что колонна была разбита при попытке продвинуться в направлении города. Иные подробности столкновения пока не известны.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Папа Римский вновь призвал остановить кровопролитие в Карабахе

— Омбудсмен НКР рассказал о гуманитарном кризисе в Карабахе

— Азербайджан заявил о подрыве военных грузовиков Армении