Армения сообщила о пленении еще одного террориста из Сирии в Карабахе

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики взяла в плен еще одного террориста — наемника из Сирии, который воевал на стороне Азербайджана.

«Сирийский наемник-террорист, плененный подразделениями армии обороны в ходе боев, является уроженцем сирийского Идлиба. Согласно первому допросу, пленник Юсуф Алаабет ал Хаджи родился в 1988 году, женат, имеет 5 детей», — написала она в Facebook.

На допросе террорист также признался, что за участие в войне ему пообещали $2000 за месяц и еще по $100 за «каждую отрезанную голову «кафира».

К посту Степанян прикрепила кадры допроса террориста.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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