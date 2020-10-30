США снова провели испытания ракеты Minuteman III
Валерия Исполатова
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Минобороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.
Запуск произошел с авиабазы «Ванденберг», штат Калифорния. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.
Командование подчеркнуло, что испытания демонстрируют точность и надежность межконтинентальных баллистических ракет.
Ракеты Minuteman III состоят на вооружении армии США почти 50 лет.
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