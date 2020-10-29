Посольство РФ получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии

Посольство России получило права на могилу захороненного в Японии советского разведчика Рихарда Зорге, передает РИА «Новости» со ссылкой на военного атташе России в Токио Сергея Шашкова.

Выступая на церемонии в честь 125-летия со дня рождения Зорге на кладбище Тама под Токио, Шашков рассказал, что после смерти гражданской жены разведчика Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, которая скончалась в 2018 году.

Наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу российскому посольству в Японии.

В церемонии приняли участие послы Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Рихард Зорге — легендарный разведчик, который работал в Японии. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на СССР, а в сентябре 1941 года передал о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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