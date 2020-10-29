Посол РФ: заявления США о готовности развернуть РСМД угрожают безопасности

Заявления американских властей о готовности при необходимости развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе «для сдерживания России» несут угрозу для региональной и глобальной безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Его заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала», – подчеркнул Антонов.

Он добавил, что в качестве альтернативы подобным планам властям США стоит рассмотреть предложения президента России Владимира Путина о по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что при необходимости Соединенные Штаты разместят в Европе гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и малой дальности для «сдерживания России».

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