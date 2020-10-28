В Баку опровергли утверждения об обстреле роддома в Степанакерте

Минобороны Азербайджана отвергло утверждения армянской стороны об обстреле здания роддома в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

«Сообщение армянских СМИ о якобы обстреле азербайджанской армией родильного дома в Ханкенди (Степанакерте - ред.) является целенаправленно тиражируемой дезинформацией», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «подобной информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного им некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы».

Ранее действующий при властях непризнанной Нагорно-Карабахской Республики официальный информационный центр обвинил азербайджанскую сторону в обстреле здания роддома в Степанакерте. Также сообщалось, что в столице НКР объявлена воздушная тревога из-за обстрела азербайджанскими вооруженными силами города из РСЗО «Смерч».

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