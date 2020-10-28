В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерте объявлена воздушная тревога из-за обстрела азербайджанскими вооруженными силами города из РСЗО «Смерч». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госслужбы по ЧС республики.

«Враг обстреливает столицу Степанакерт из реактивной системы залпового огня «Смерч». Данные о пострадавших уточняются. В Степанакерте объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанская армия нанесла удар по Степанакерту из реактивной системы залпового огня «Смерч». В Азербайджане, в свою очередь, отвергли данную информацию и заверили, что азербайджанская сторона никогда не берет на прицел гражданское население.

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