Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь сирийской оппозиции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», — сказал турецкий лидер в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил по тренировочному лагерю террористов в Идлибе более 40 боевиков были ликвидированы и не менее 60 ранены.

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