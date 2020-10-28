Азербайджан заявил, что никогда не берет на прицел гражданское население

Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении о ракетном обстреле городов в Нагорном Карабахе и заверило, что азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В минобороны Азербайджана назвали утверждения о ракетном обстреле Шуши и Ханкенди в Степанакерте ложными.

«В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия никогда не подвергает обстрелу гражданское население. Азербайджан соблюдает режим гуманитарного прекращения огня», — говорится в сообщении министерства.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту из реактивной системы залпового огня «Смерч».

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