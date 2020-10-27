Пентагон отложил запуск производства истребителей F-35

Пентагон отложил запуск полномасштабного производства истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35 из-за задержки с проведением испытаний. Об этом информирует портал Defence News.

Отмечается, что сначала самолеты должны пройти ряд испытаний в условиях комплексного моделирования, имитирующих серьезные угрозы, которые нельзя осуществить в реальных летных испытаниях. После этого замминистра обороны США Эллен Лорд должна дать разрешение на запуск производства истребителей.

Представитель замминистра обороны Джессика Максвелл уточнила, что такие испытания были перенесены с декабря 2020 года на 2021 год без уточнения месяца. По данным портала, это может произойти в конце следующего года.

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