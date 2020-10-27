Россия и Белоруссия утвердили сценарий военных учений «Запад-2021»

Совместная коллегия Минобороны Белоруссии и России утвердила сценарий совместных стратегических учений вооруженных сил двух стран «Запад-2021». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оборонное ведомство республики.

«В ходе совместной коллегии утвержден замысел ССУ «Запад-2021», план двустороннего сотрудничества на 2021 год, подписаны постановления о проведении совместных специальных учений при подготовке к ССУ «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии 27 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что НАТО продолжает наращивать свое присутствие у западных границ Союзного государства.

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