В Баку опровергают информацию об ударе по южной границе Армении

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией и провокацией заявление оборонного ведомства Армении об ударе по армянской пограничной заставе на границе с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

«Распространенная Арменией информация о якобы обстреле ее территории с использованием принадлежащих Азербайджану БПЛА и ракетно-артиллерийских средств является ложью и носит провокационный характер», — говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона утверждает, что полностью соблюдает новый режим гуманитарного перемирия. Минобороны республики утверждает, что 27 октября, начиная с 09.30 (08.30 мск) армянская сторона подвергла интенсивному минометному обстрелу азербайджанские территории в направлении села Агбенд Зангиланского района.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об обстреле азербайджанскими вооруженными силами армянской пограничной заставы на границе с Ираном утром 27 октября с 10.00 до 10.15 (09.00 – 09.15 мск).

23 октября госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

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