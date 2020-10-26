Турецкое МВД задержало второго террориста в Искендеруне
Ника Пикекатлет
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В Турции во время операции по задержанию террористов силами безопасности произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу уточнил, что ЧП произошло в городе Искендеруне провинции Хатай на юго-востоке страны.
Он отметил, что взрыв произошел во время задержания одного из боевиков.
Сойлу добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Оба террориста задержаны и обезврежены.