Турецкое МВД задержало второго террориста в Искендеруне

В Турции во время операции по задержанию террористов силами безопасности произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу уточнил, что ЧП произошло в городе Искендеруне провинции Хатай на юго-востоке страны.

Он отметил, что взрыв произошел во время задержания одного из боевиков.

Сойлу добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Оба террориста задержаны и обезврежены.