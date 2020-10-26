Супруга Пашиняна заявила о готовности отправиться воевать в Карабах

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что собирается отправиться на «защиту границ родины» в Нагорный Карабах. Об этом она написала в своем Facebook.

По словам жены политика, она в составе отряда из 13 женщин 27 октября начнет военные тренировки.

«Через несколько дней мы отправимся на защиту границ родины (в Карабах. — «Газета.Ru»). Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», — написала Акопян.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян заявил о готовности Армении найти компромисс по Карабаху

— Трамп заявил, что в Карабахе соблюдается режим перемирия

— С оружием в руках: Пашинян призвал народ на защиту Карабаха