Степанакерт обвинил Баку в ракетном обстреле села Мартунинского района в Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила вооруженные силы Азербайджана в нанесении ракетного удара по одному из сел Мартунинского района в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что азербайджанские силы также атаковали позиции одной из воинских частей НКР, расположенных на юго-восточном направлении передовой линии, «продолжая обстреливать мирные населенные пункты».

«В частности, примерно в 13.50 (14.50 мск) противник выпустил ракету из РСЗО «Смерч» в направлении села Зардарашен Мартунинского района», — говорится в сообщении.

В карабахской армии также утверждают, что подразделения НКР ведут оборонительные бои, чтобы отразить атаки противника и отбросить его на исходные позиции.

Ранее госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 8.00 (7.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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