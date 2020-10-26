Журналист Die Welt оценил стратегию России в Арктике

Государства Запада, несмотря на несогласие с политикой России в отношении Северного морского пути, не могут этому противостоять. Такое мнение выразил обозреватель газеты Die Welt Феликс Айк.

Он считает, что российские власти намерены заселить едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север». при этом он отметил, что границы России там увеличиваются за счет глобального потепления.

Айк подчеркнул, что, несмотря на то что у России не может быть претензий на Арктику, она использует «пространство для маневра» — требует плату за использование Северного морского пути и планирует в дальнейшем давать разрешение на проход по нему только построенным в РФ судам и ходящим под российским флагом.

По словам журналиста, на Западе возмущены, но не могут препятствовать Москве, так как она контролирует торговый путь. Кроме того, иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию — в том числе и по причине присутствия вооруженных сил России в Арктике. Он также добавил, что исключительная экономическая зона Российской Федерации простирается на 200 км севернее ее территориальных вод и покрывает большую часть Северного морского пути.

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