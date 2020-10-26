Армения отрицает заявление Азербайджана о срыве перемирия в Карабахе

Армия обороны Карабаха заявила, что соблюдает режим прекращения огня. Также там сообщили, что обвинения Азербайджана в срыве Арменией ранее достигнутого перемирия не соответствуют действительности, передает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook.

«Обвинения враждебной стороны не только не имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной почвы для продолжения дальнейших провокаций», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о нарушении Арменией достигнутого соглашения о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Накануне Армения и Азербайджан при посредничестве Соединенных Штатов вновь договорились о режиме прекращения огня, который должен был вступить в силу 26 октября в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян: Армения готова соблюдать режим перемирия в Карабахе

— Азербайджан обвинил Армению в срыве перемирия в Карабахе

— Азербайджана заявляет, что соблюдает режим прекращения огня в Карабахе