Пашинян: Армения готова соблюдать режим перемирия в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова соблюдать режим перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8.00 (07.00) будет соблюдать полный режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

Накануне Армения и Азербайджан при посредничестве Соединенных Штатов вновь договорились о режиме прекращения огня, который вступит в силу 26 октября в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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