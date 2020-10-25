Армения заявила о еще одном сбитом азербайджанском беспилотнике

Подразделения ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) во время боев 25 октября уничтожили еще один беспилотник ВС Азербайджана. Об этом в своем Facebook cообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Сбитый сегодня беспилотник противника», — написала Степанян на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии.

Она не уточнила, в каком именно месте был сбит дрон.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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