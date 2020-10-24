Командир батальона «Призрак» погиб в Донбассе

Командир 14-ого батальона территориальной обороны самопровозглашенной Луганской Народной Республики Алексей Марков погиб в аварии, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Подробности ДТП на данный момент не приводятся.

Отряд «Призрак» был основан в ЛНР в апреле 2014 года в целях самообороны, в дальнейшем его численность увеличилась до батальона. В 2015 году погиб первый командир «Призрака» Алексей Мозговой. Батальон был включен в состав Народной милиции ЛНР.