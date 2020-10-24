Помпео призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора призвал президента Белоруссии не опасаться угрозы со стороны стран-членов Североатлантического альянса, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Во время переговоров Лукашенко напомнил главе Госдепа, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Белоруссия и России будут вынуждены реагировать, если Польша, Литва или другие страны проявят агрессию.

В ответ Помпео подчеркнул, что опасаться подобной угрозы от НАТО, Польши или Литвы не следует, так как ее не существует, указано в сообщении.

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