НКР: Азербайджан отправляет в бой солдат в армянской форме
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян заявил, что Азербайджан отправляет в бой своих военнослужащих, переодетых в форму вооруженных сил Армении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Данные о периодическом участии в боях военных Азербайджана в армянской форме поступают от различных источников, в том числе от военнослужащих, отметил омбудсмен.
По его мнению, таким образом азербайджанская сторона хочет ввести военных Армении в заблуждение, а также скрыть число своих погибших и представить их как армянских при обмене телами.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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