Россия и Киргизия могут расширить авиабазу Кант

Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы Кант, если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ, сообщил министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Что касается базы Кант, то наша твердая позиция — сохранение этой базы. Никакого пересмотра ранее подписанных соглашений не будет», — сказал Казакбаев.

Министр подчеркнул, что Россия сыграла особую роль после парламентских выборов в стране, когда начался политический кризис.

Объединенная российская авиационная база Кант принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и обеспечивает безопасность воздушного пространства государств ОДКБ.

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