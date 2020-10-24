Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении беспилотника Армении

Подразделения противовоздушной обороны азербайджанской армии уничтожили беспилотник Армении в Нагорном Карабахе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Беспилотник пытался совершить полет в направлении Агдеринского района, указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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