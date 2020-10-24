В минобороны Турции заявили о продолжающихся испытаниях С-400
Анна Светлова
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Турция продолжает испытывать и готовить к боевому дежурству приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщил глава минобороны страны Хулуси Акар, передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп.
«Турция продолжает проверку и подготовку поставленных систем (С-400) в соответствии с планом», — уточнил Акар.
По его словам, приобретение и испытания российского С-400 не означают отдаление Турции от НАТО.
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