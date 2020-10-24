Минобороны разрабатывает новые средства для спасения военных летчиков

Министерство обороны занимается рассмотрением вопросов получения новых средств спасения летчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Среди таких средств — такие перспективные образцы, как индивидуальные летные костюмы, скрытая система поиска и спасения экипажей, потерпевших бедствие.

«В Министерстве обороны России (обсуждаются. — «Газеты.Ru») вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты летного состава», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, рассматривается вопрос взятия на вооружение носимого аварийного запаса и средств бронезащиты членов экипажей армейских вертолетов.

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