Минобороны разрабатывает новые средства для спасения военных летчиков
Ника Пикекатлет
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Министерство обороны занимается рассмотрением вопросов получения новых средств спасения летчиков. Об этом сообщает ТАСС.
Среди таких средств — такие перспективные образцы, как индивидуальные летные костюмы, скрытая система поиска и спасения экипажей, потерпевших бедствие.
«В Министерстве обороны России (обсуждаются. — «Газеты.Ru») вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты летного состава», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, рассматривается вопрос взятия на вооружение носимого аварийного запаса и средств бронезащиты членов экипажей армейских вертолетов.
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