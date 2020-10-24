Алиев: больше всего оружия Азербайджан закупает у России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что больше всего республика закупает оружия у России, а также у Турции и Израиля. Об этом он сказал в интервью французской газете Figaro.
По его словам, в отличие от Армении, Баку платит за российские поставки.
«Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — сказал азербайджанский лидер.
Он отметил, что сегодня у Азербайджана есть возможность закупить модернизированное оружие для помощи армии в восстановлении территориальной целостности страны.
«Естественно, любая страна нашего региона покупает оружие. Не все страны мира могут обеспечить себя на 100% военной техникой. Так что ничего странного здесь нет», — подчеркнул Алиев.
Он также добавил, что «территории освобождаются не беспилотниками», их «освобождают солдаты и люди, которые на местах исполняют свои обязанности».
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