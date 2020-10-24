Азербайджан заявил о ликвидации армянского беспилотника

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили ударный беспилотник Армении. Об этом заявило азербайджанское минобороны, передает РИА «Новости».

«Днем 23 октября подразделениями азербайджанской армии в направлении Джабраильского района был обнаружен и спущен на землю с помощью средств РЭБ ударный беспилотник ВС Армении БЗЭЗ», — указано в сообщении ведомства.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль азербайджанской армией ряда стратегических высот в Нагорном Карабахе

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев назвал условие для прекращения боевых действий в Карабахе

— Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с Минской группой ОБСЕ

— Азербайджан заявил о взятии стратегических высот в Карабахе