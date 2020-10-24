Азербайджан заявил о взятии стратегических высот в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль азербайджанской армией ряда стратегических высот в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября шли боевые действия с различной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта.

«Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», — говорится с сообщении.

Ведомство утверждает, что азербайджанские армейские подразделения вели боевые действия на определенных направлениях фронта в соответствии с оперативным планом. При этом подразделениям ВС Армении «был нанесен серьезный урон огнем, выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника».

«Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты. В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта», — заявило минобороны Азербайджана.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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