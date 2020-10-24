В штате Алабама упал самолет ВМС США
Антон Демидов
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В американском штате Алабама разбился самолет ВМС США, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает портал NewsNation Now.
Как стало известно, военный самолет потерпел крушение днем в пятницу, 23 октября, в городе Фоли. Он упал возле школы.
«Никто из гражданских на земле не пострадал. Сотрудники министерства обороны и военно-морского флота будут заниматься расследованием», — сообщил в Twitter офис шерифа округа Болдуин.
По информации пресс-службы офиса шерифа, в районе места, где произошло авиакрушение, горит дом.
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