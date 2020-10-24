Журнал NI рассказал о «вооруженном до зубов» российском корабле
Журналисты американского журнала The National Interest оценили в своей статье вооружение российского модернизированного корабля времен холодной войны «Маршал Шапошников».
Авторы материала отметили, что боевая мощь фрегата усилилась после того, как на судно установили пусковые установки для ракет «Оникс» и «Калибр-НК». По их словам, это позволило ему стать «кораблем универсального назначения».
Следующий этап модернизации предусматривает установку на фрегат гиперзвуковых ракет «Циркон», говорится в публикации.
В материале также указывается, что после завершения всех ремонтных работ и ходовых испытаний корабль вернется в состав Тихоокеанского флота до конца этого года.
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