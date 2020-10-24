США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия Китаю

Береговая охрана США отправит катера в западную часть Тихого океана для противодействия незаконному, как считает Вашингтон, промыслу Китая в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности», — говорится в заявлении.

О'Брайен уведомил, что в западной части Тихого океана будут размещены катера быстрого реагирования. По его словам, они будут направлены в регион для обеспечения национальных интересов США.

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