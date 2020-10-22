Россия не будет сокращать военные расходы
Правительство не планирует сокращать оборонные расходы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, до этого шли дискуссии внутри правительства.
«До меня они даже не дошли», — уточнил он.
Владимир Путин участвует в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как сообщалось, министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД.
В сентябре стало известно, что Россия в 2021-2023 годах потратит на оборону более 9,5 трлн рублей.
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