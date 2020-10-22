Шойгу: гражданским с коронавирусом выделена половина коек в военных госпиталях
Павел Посадский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для гражданских лиц с коронавирусом выделена половина мест в коечном фонде военных госпиталей, передает РИА «Новости».
«Сегодня около 50% коечного фонда, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, задействовано в лечении пациентов из числа гражданского населения», — сказал министр.
Он отметил, что медицинскую помощь в госпиталях Минобороны уже получили более 9,5 тыс. человек.
В России, по последним данным, зафиксировано 1 463 306 случаев COVID-19.
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