В МИД Армении указали на единственный путь решения проблемы Карабаха

В МИД Армении заявили, что проблему Нагорного Карабаха можно решить лишь мирным путем. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что МИД Азербайджана 21 октября выступил «с манипулятивным заявлением», в котором осуществляется попытка «преподнести позицию Баку и Турции, отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны».

«Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат», — указано в заявлении МИД Армении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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