В НАТО заявили о невозможности интеграции турецких С-400 в систему альянса

Купленные Турцией российские зенитно-ракетные системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Столтенберг выразил озабоченность решением Анкары приобрести российские системы, указано в сообщении. Он подчеркнул, что альянс выступает за нахождение альтернативных решений.

По словам генсека, члены альянса сами принимают решение о покупке того или иного вооружения, однако это вооружение должно быть совместимо с системами НАТО.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

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