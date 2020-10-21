Самолет Су-34 упал в Хабаровском крае при проведении учебно-тренировочного полета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Летчики катапультировались, их здоровью ничто не угрожает, указано в сообщении. В настоящее время экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

Полет выполнялся без боекомплекта, падение пришлось на лесисто-равнинную местность, разрушения отсутствуют, рассказали в пресс-службе. На место происшествия направлена комиссия военного округа.

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