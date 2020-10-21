Азербайджан опроверг заявления Армении о сбитом в Карабахе самолете
Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении о сбитом в Карабахе самолете ВВС страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского военного ведомства.
«Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является очередной фальсификацией армянской военной пропагандистской машины», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет Военно-воздушных сил Азербайджана на юге региона.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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