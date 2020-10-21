CNN сообщил об активности на полигоне РФ для испытаний ракет «Буревестник»

В России, вероятно, готовятся возобновить испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Американские эксперты проанализировали снимки, сделанные в районе населенного пункта Паньково (Новая Земля), и пришли к выводу, что на полигоне, где ранее уже испытывали «Буревестник», зафиксированы новые строительные работы и наблюдается повышенная активность.

По данным телеканала, данный полигон не испытывали с 2018 года, но теперь, судя по фото, его снова могут начать использовать по назначению.

Два американских официальных лица заявили CNN, что в курсе о том, что РФ готовится к испытанию ракет.

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

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