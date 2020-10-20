В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
Антон Демидов
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Во вторник, 20 октября, в Калифорнии упал истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Об этом на своей странице в Facebook сообщила военная база ВМС Лимур.
Инцидент случился в результате авиационного происшествия.
Как отмечается, пилот спасся — он сумел безопасно катапультироваться. Летчик был госпитализирован в одно из медицинских учреждений штата для обследования.
Информация о причинах крушения самолета не указывается.