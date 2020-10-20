В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

Во вторник, 20 октября, в Калифорнии упал истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Об этом на своей странице в Facebook сообщила военная база ВМС Лимур.

Инцидент случился в результате авиационного происшествия.

Как отмечается, пилот спасся — он сумел безопасно катапультироваться. Летчик был госпитализирован в одно из медицинских учреждений штата для обследования.

Информация о причинах крушения самолета не указывается.