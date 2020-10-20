Эспер призвал союзников США к агрессивной конкуренции с РФ в мире

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и их союзники должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях мира, передает РИА «Новости».

«Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе», — сказал Эспер.

Он также указал, что если «сдерживание» России «не сработает», то США со своими союзниками «должны быть готовы к худшему».

Глава американского Минобороны также отметил, что никто не ожидал, что после развала СССР придется иметь дело с возрождающейся Россией.