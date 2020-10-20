США сообщили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 у Аляски

Американские истребители F-22 поднимались на «перехват» российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами у Аляски. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В NORAD заявили, что российские самолеты «оставались в международном воздушном пространстве и ни в один момент времени не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады».

Позже Минобороны России отметило, что Ту-95 совершили 12-часовой плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей.

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