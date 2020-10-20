Пашинян сообщил о захвате обломков турецкого беспилотника

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook рассказал, что карабахские силы захватили обломки сбитого ими турецкого беспилотника «Байрактар».

По его словам, за время конфликта армия Нагорного Карабаха сбила около 10 подобных самолетов. Однако ни один из них не падал на территории, подконтрольные Армении.

«Наконец у нас появились обломки «Байрактара», которые свидетельствуют, что он был выпущен в сентябре, а сверхсовременная камера была произведена в Канаде в июне», — написал Пашинян.

Он добавил, что поставщики комплектующих для турецких беспилотников должны последовать примеры Канады и отказаться от сотрудничества с Турцией.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев заявил о взятии Азербайджаном города Зенгилан у границ Армении

— В Карабах привезли главную христианскую реликвию армянских военных

— Беспилотник упал на территорию Ирана из зоны военных действий в Карабахе