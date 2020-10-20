Минобороны Армении: войска Азербайджана отступают на юге Карабаха

Армия Азербайджана отступает с территории Худаферинского водохранилища на юге Карабаха, неся большие потери в живой силе и технике. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает «Интерфакс».

«На южном направлении — Худаферинское водохранилище — противник отступает, неся большие потери», — сообщила Степанян.

Ранее президент Ильхам Алиев заявила, что армия Азербайджана захватила Худаферинский мост, который связывает северный и южный берега реки Аракс.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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