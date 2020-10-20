Алиев заявил о взятии Азербайджаном города Зенгилан у границ Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Зенгилан почти у самой границы с Арменией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он утверждает о взятии азербайджанскими вооруженными силами ряда населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Баку: с начала столкновений в Карабахе пострадали почти 300 жителей Азербайджана

— Азербайджан заявил об обстреле Тертерского и Агдамского районов в Карабахе

— Армия обороны Карабаха сообщила о потере еще 43 своих военнослужащих