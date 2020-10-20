Алиев заявил о взятии Азербайджаном города Зенгилан у границ Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Зенгилан почти у самой границы с Арменией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он утверждает о взятии азербайджанскими вооруженными силами ряда населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах в Нагорном Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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