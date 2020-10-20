Ракетный эсминец ВМС США вошел в Баренцево море
Ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) ВМС США вошел в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление 6-го оперативного флота Соединенных Штатов.
Отмечается, что эсминец класса «Арли Берк» «Росс» вернулся для действий в регионе 19 октября. Это уже его третий заход в Баренцево море в текущем году.
В 6-м флоте подчеркнули, что США являются арктическим государством, у которого есть интересы безопасности в регионе. Американские военные напомнили, что Соединенные Штаты работают со своими партнерами и союзниками «над обеспечением открытой Арктики, продолжая проводить наземные, воздушные и морские операции, необходимые для сдерживания, присутствия и обеспечения безопасности».
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