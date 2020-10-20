СМИ: в армии России могут сократить сто тысяч должностей

Минфин России разработал проект, согласно которому штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

При этом СМИ отмечает, что около ста тысяч армейских должностей могут быть ликвидированы.

Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий. Кроме того, инициативу могут реализовать через перевод на гражданскую службу не связанных с выполнением боевых задач лиц, а именно преподавателей, финансистов, кадровиков, медиков, тыловиков и юристов.

Документ также предполагает ликвидацию нормы об увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции ежегодно. В случае принятия реформы срок выслуги для получения соответствующих выплат могут поднять до 25 лет без учета периода обучения в военном вузе.

Ведомство направило проект в Совбез, который подтвердил его получение.

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