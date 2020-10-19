Военные из РФ разворачивают в Абхазии госпиталь для борьбы с коронавирусом

Российские военнослужащие разворачивают в Сухуме на территории тургостиницы «Айтар» мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В воскресенье, 18 октября, в Абхазию прибыла колонна российской Минобороны для оказания медицинской помощи зараженным COVID-19.

В Настоящее время идет разгрузка оборудования и надувных модулей. Пока нет точной информации о том, к какому времени госпиталь будет полностью готов.

Ранее минобороны Абхазии обратилось к главе военного ведомства России Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за роста случаев инфекции.

В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны развернет в Абхазии мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом

— Россия направила в Абхазию войска химзащиты для борьбы с COVID-19