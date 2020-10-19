Алиев заявил о взятии под контроль ВС Азербайджана 13 сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль 13 сел в Джебраильском районе в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам политика, азербайджанская армия освободила села Амирварлы, Солтанлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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